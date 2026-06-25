Galicia suma una fiesta de Interés Turístico Nacional a su lista: A "Festa do Mexilón e do Berberecho"

Galicia suma una fiesta más a su listado de eventos reconocidos con el distintivo de Interés Turístico Nacional: Se trata de la "Festa do Mexilón e o Berberecho de Vilanova de Arousa", que ha obtenido esta categoría a instancia de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo.

Este reconocimiento quiere poner en valor el arraigo social de esta cita gastronómica, su trayectoria histórica, su singularidad y su contribución a la promoción turística, cultural y gastronómica de España.

Esta celebración, que tiene lugar el segundo fin de semana de agosto, fue creada en 1994 y, desde entonces, sufrió una evolución que la ha llevado a convertirse en una de las principales citas gastronómicas de Galicia además de escaparate de los productos del mar vinculados a la ría de Arousa.

Además, paralelamente a la celebración, que, en su última entrega, congregó a más de 15.000 asistentes -5.000 en su carpa gastronómica-, ocurren eventos culturales, musicales, deportivos, o de divulgación del patrimonio marinero.

Con esta distinción, Galicia cuenta ya con 13 Fiestas de Interés Turístico Nacional y 14 Fiestas de Interés Turístico Internacional. La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, valoró especialmente la vinculación de esta fiesta con la identidad y la historia de Vilanova de Arousa, un municipio estrechamente ligado al mar y a la actividad pesquera, marisquera y bateeira.

La celebración constituye un homenaje al trabajo de generaciones de profesionales del sector y contribuye a la difusión de dos de los productos más representativos de la gastronomía gallega: el mejillón y el berberecho. Asimismo, se ha tenido en cuenta la continuidad de la celebración durante más de tres décadas, su capacidad para involucrar a la población local, la colaboración entre administraciones, entidades y sectores productivos, así como la existencia de una adecuada infraestructura turística que garantiza la acogida de visitantes y favorece el desarrollo de la actividad económica vinculada al turismo.

Procesión en honor a la Virgen del Carmen

Entre los elementos más característicos de la fiesta destaca la tradicional procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, que simboliza la estrecha relación de la localidad con su entorno marítimo y constituye uno de los momentos más emotivos y representativos de la celebración.

La "Festa do Mexillón e o Berberecho" se ha consolidado además como un importante instrumento de promoción del destino Vilanova de Arousa y de las Rías Baixas.