Caos en Vilagarcía (Pontevedra): tres trenes parados durante horas por la presencia de una persona en una zona no autorizada

Tres trenes con distintos destinos y procedencias permanecieron detenidos en Vilagarcía de Arousa durante la noche de ayer después de que una persona accediese a una zona no autorizada de la vía ferroviaria.

El aviso se produjo unos minutos antes de las 23:00 horas, cuando el Centro de Seguridad de ADIF comunicó la situación al 112 Galicia. Por razones de seguridad, el personal de ADIF procedió al corte inmediato del suministro eléctrico en la zona, lo que obligó a interrumpir el tráfico ferroviario mientras se resolvía la incidencia.

Los pasajeros afectados en un primer momento se encontraban en el tren que hacía la ruta entre Vigo y Santiago y estuvieron parados durante horas poco antes de llegar a la estación arousana. Posteriormente, también tuvieron que parar otros convoyes que tenían que pasar por Vilagarcía, destino Vigo y Santiago. En algunos casos, los pasajeros permanecieron en el interior de los trenes y, en otros, pudieron salir en una estación próxima mientras continuaba la intervención.

Según la información facilitada por el 112, ninguna persona necesitó asistencia médica dentro de los vagones, salvo un menor con síntomas de fatiga cuya familia solicitó ayuda a través del 112 Galicia a las 2:30 horas de la madrugada. Posteriormente, fue atendido por un equipo de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

De forma paralela, agentes de la Policía Nacional adoptaron las medidas necesarias para garantizar una evacuación segura de la persona que se encontraba en la vía. Finalmente, mediante una actuación coordinada con los psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias del Colegio Profesional de Psicología de Galicia, lograron que abandonase el lugar y recibiese asistencia médica.

Tras resolverse la situación, comenzó el trasbordo de los pasajeros afectados, que quedó completado alrededor de las 03:00 horas. Además de los sanitarios, la Policía Nacional y los psicólogos del GIPCE, el 112 Galicia solicitó también la colaboración de la Policía Local de Vilagarcía y del Servicio Municipal de Emergencias.

Pequeñas demoras esta mañana

Fuentes de Renfe, por otro lado, confirman que lo ocurrido afectó a tres trenes de Media Distancia y a uno de Larga Distancia, que sufrieron "importantes demoras". La compañía, en todo caso, mantuvo informados a los viajeros mediante el envío de SMS y el personal a bordo de los trenes. También se repartieron aguas.

Derivado de la incidencia de ayer, esta mañana los viajeros del Media Distancia A Coruña-Vigo de las 07:00 horas fueron encaminados en otro tren hasta Santiago de Compostela, desde donde continuaron ya en el Media Distancia.

El servicio se presta de manera habitual, si bien en algunos trenes se están produciendo demoras medias de 10 minutos.