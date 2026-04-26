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O Salnés

Herido de gravedad un hombre tras ser atropellado por su propio tractor en Vilagarcía (Pontevedra)

Una de las ruedas del tractor se introdujo en una cuneta de aguas fluviales y el hombre perdió el control del vehículo

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Un hombre resultó herido de gravedad tras ser arrollado por su propio tractor en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Fue trasladado al Hospital de Montecelo, en Pontevedra.

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Tal y como ha confirmado la Policía Municipal a Europa Press, el accidente se produjo en la tarde del sábado, alrededor de las 18:00 horas, cuando el hombre circulaba por Aralde.

Una de las ruedas del tractor se introdujo en una cuneta de aguas fluviales y el hombre perdió el control del vehículo. Tras precipitarse al suelo el remolque le pasó por encima del abdomen.