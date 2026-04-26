Herido de gravedad un hombre tras ser atropellado por su propio tractor en Vilagarcía (Pontevedra)

Un hombre resultó herido de gravedad tras ser arrollado por su propio tractor en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Fue trasladado al Hospital de Montecelo, en Pontevedra.

Tal y como ha confirmado la Policía Municipal a Europa Press, el accidente se produjo en la tarde del sábado, alrededor de las 18:00 horas, cuando el hombre circulaba por Aralde.

Una de las ruedas del tractor se introdujo en una cuneta de aguas fluviales y el hombre perdió el control del vehículo. Tras precipitarse al suelo el remolque le pasó por encima del abdomen.