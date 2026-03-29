Una octogenaria fallece en Vilanova de Arousa (Pontevedra) tras ser atropellada al cruzar una carretera

Una mujer de 88 años ha fallecido este sábado en Vilanova de Arousa (Pontevedra) tras ser atropellada por un coche. La octogenaria estaba cruzando la PO-549, a su paso por la localidad de la comarca de O Salnés.

Como recoge Europa Press, el suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 0,3 durante la tarde. Hasta allí ha acudido personal sanitario, que ha trasladado a la víctima a un centro hospitalario.

Según ratifican fuentes de la Guardia Civil, ha terminado falleciendo por el grave estado en el que se encontraba.