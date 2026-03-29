Una octogenaria fallece en Vilanova de Arousa (Pontevedra) tras ser atropellada al cruzar una carretera
Fue trasladada a un centro hospitalario, pero terminó falleciendo debido al grave estado en el que se encontraba
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Una mujer de 88 años ha fallecido este sábado en Vilanova de Arousa (Pontevedra) tras ser atropellada por un coche. La octogenaria estaba cruzando la PO-549, a su paso por la localidad de la comarca de O Salnés.
Como recoge Europa Press, el suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 0,3 durante la tarde. Hasta allí ha acudido personal sanitario, que ha trasladado a la víctima a un centro hospitalario.
Según ratifican fuentes de la Guardia Civil, ha terminado falleciendo por el grave estado en el que se encontraba.
El operativo ha estado conformado por agentes de Tráfico, efectivos de la Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061. También se han movilizado voluntarios de Protección Civil de Vilanova.