Los tanques de tormentas para mejorar el saneamiento en Vilagarcía (Pontevedra) estarán listos en verano

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este martes los trabajos que se están llevando a cabo en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) para mejorar el saneamiento de la localidad. En concreto, se están construyendo un tanque de tormentas con una inversión total de 43,2 millones de euros.

Durante la visita, Rueda ha subrayado la importancia de contar con un sistema de depuración "a la altura" de la ciudad, que permita "preservar el medio ambiente" y esta "maravillosa ría", así como "los ríos del entorno". Los tanques se ubicarán en las inmediaciones de la calle Valle Inclán, que se sumarán al ya acabado junto a Fexdega.

Allí ha dado cuenta de que próximamente finalizarán los trabajos para optimizar la red municipal y están en licitación las obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del ayuntamiento, que también contribuirán a mejorar la calidad de las aguas de la ría de Arousa. Esta actuación cuenta con una inversión de 31,4 millones de euros.

En concreto, la Xunta invierte unos 11,8 millones en ambos tanques de tormentas, además de actuar en la red con nuevos colectores e impulsiones. El objetivo es minimizar los alivios al río de O Con y proteger la ría de Arousa. Actualmente, las obras están ejecutadas al 80%, por lo que la previsión es que puedan estar finalizadas este verano.

Al tiempo, están previstas intervenciones en el ámbito del abastecimiento, como la ampliación proyectada en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Padrón y de O Salnés. De hecho, Augas de Galicia destinará este año 1 de cada 6 euros de su presupuesto a esta ría (25,4 millones).

"Máxima celeridad"

Durante su intervención, Rueda ha hecho especial hincapié en la colaboración institucional entre concellos y Xunta de Galicia. En esta línea, ha recordado que muchas veces los concellos no tienen la capacidad para acometer "estas obras de gran envergadura", por lo que la colaboración autonómica es "imprescindible e inexcusable".

Por su parte, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha aprovechado la visita del presidente de la Xunta para exigir "máxima celeridad" en la ejecución de los trabajos, que "ya acumulan un año de retraso sobre la fecha inicialmente prevista", según informa Europa Press.

Con el compromiso de que el proyecto de los tanques de tormentas estará finalizado en verano y dando por sentada "la complejidad" de la actuación, Alberto Varela puso de manifiesto la necesidad de que la localidad "recupere la normalidad después de tres años de obras y de molestias para los vecinos".