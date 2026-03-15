Piden tres años de prisión para el exgerente de Porto de Cambados (Pontevedra)

La cita judicial se celebrará el próximo 17 de marzo, a las 10:00 horas, en la Audiencia Provincial de Pontevedra. En ella será juzgada la esposa del acusado, para la que el Ministerio público pide dos años de prisión como cooperadora necesaria.

En su escrito, recogido por Europa Press, la Fiscalía señala que el acusado, con el propósito de obtener un "ilícito beneficio patrimonial y en perjuicio de la entidad a la que representaba" se hizo con el dinero en efectivo que recibía por cobros efectuados a distintos clientes.

Además, el Ministerio público considera que el acusado "imputaba a la empresa gastos propios, cargando a la tarjeta de la sociedad y a sus cuentas gastos personales como, por ejemplo, gastos de supermercado, hostelería o de su vehículo particular".

Así, apunta que realizó, "sin justificación ni autorización por parte de la empresa, en perjuicio de la misma y con cargos a sus cuentas", gastos por valor de 7.825,79 euros en combustible, 5.321,49 en dietas y comidas, 1.080 euros por el abono de una multa de tráfico, así como reparaciones mecánicas de su vehículo particular por importe de 1.094 euros.

Entre otras cuestiones, también se le atribuyen gastos sin factura con la tarjeta de la empresa por importe de 9.480, 28 euros, además de percibir más de 4.000 euros por ventas en efectivo que no fueron abonados a la empresa.

La Fiscalía también acusa a su esposa, trabajadora durante un tiempo de la empresa, como cooperadora necesaria. Le atribuye, entre otros, haber ingresado en una cuenta de la que era titular 4.472,60 euros correspondientes a una factura que Porto de Cambados debía ingresar a otra entidad.

Por todo ello, además de las penas de prisión, la Fiscalía pide para el exgerente que indemnice a la empresa en 31.320,33 euros. Además, también le reclama una indemnización, conjunta y solidaria junto a su esposa, en la cantidad de 5.242,60 euros por los perjuicios ocasionados a la compañía.