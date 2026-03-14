Dos hombres de Vilagarcía (Pontevedra) serán juzgados por esconder droga en un cobertizo

Dos hombres serán juzgados en la Audiencia Provincial de Pontevedra por, presuntamente, esconder en un cobertizo de Vilagarcía de Arousa casi 200 kilos de hachís y medio kilo de cocaína.

Tal y como ha recogido Europa Press, los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando los agentes sorprendieron a los dos procesados mientras salían en coche de un cobertizo ubicado en Vilagarcía de Arousa, donde una inspección posterior encontró casi 200 kilos de hachís y medio kilo de cocaína.

Fiscalía pide para uno de los procesados, reincidente, seis años de prisión, mientras que para el otro pide cuatro años y medio de cárcel. Reclama que paguen cada uno una multa de 169.761 euros. El martes, las partes tratarán de llegar a un acuerdo en una audiencia preliminar que, de no lograrse, llevará el caso a juicio.