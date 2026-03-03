El Gobierno destaca el "papel estratégico" del sector marisquero en la ría de Arousa

El Gobierno de España ha destacado el "papel estratégico" del sector pesquero y marisquero en la ría de Arousa en los ámbitos social y económico, además de reafirmar su compromiso ante "los retos que afronta".

Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que se ha reunido con el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Carril, Javier Quintáns, con el objetivo de analizar tanto la situación actual del sector como sus necesidades y demandas.

Blanco ha ensalzado la contribución del sector al empleo, a la cohesión territorial y a la identidad productiva de Galicia, según ha señalado la Delegación en un comunicado y ha trasladado el apoyo del Gobierno para "seguir acompañando al sector en los retos que enfrenta y mantener un diálogo permanente con las cofradías y con las administraciones locales para avanzar en soluciones realistas y eficaces".