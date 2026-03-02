Prisión para hombre que fue sorprendido cuando usaba explosivos para desterrar una finca en Meis (Pontevedra)

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a un año y medio de cárcel a un hombre por preparar una carga explosiva para romper una piedra de grandes dimensiones en el municipio pontevedrés de Meis.

En la sentencia, el Tribunal relata que el acusado fue sorprendido por la Guardia Civil preparando una carga explosiva con el objetivo de efectuar labores de destierre preparatorias del terreno para plantar viñedo.

Una vez descubierto, voluntariamente procedió a desinstalar y limpiar el dispositivo para evitar el riesgo de deflagración accidental si permanecía la pólvora en los agujeros de la roca, asegurando completamente la zona.

Los magistrados destacan que el sospechoso carecía de los permisos administrativos necesarios para fabricar o utilizar sustancias explosivas, así como que poseía, además de la pólvora empleada en el intento de detonación, 3.215 gramos de pólvora negra de fabricación casera, elaborada por él, que le fue incautada por la Guardia Civil.

En la sentencia indican que, desde su primera declaración judicial hasta el juicio oral, el condenado reconoció los hechos, "incluyendo el dato de haber sido la persona que fabricó la pólvora, hecho que no se hubiera podido acreditarse sin su declaración".

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.