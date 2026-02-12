El servicio postal, bajo mínimos en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra): Faltan 10 carteros

La Unidad de Reparto de correo postal en Vilagarcía de Arousa vive un momento crítico ante la falta de una decena de profesionales, concretamente, nueve en horario matutino, y uno, en vespertino.

Debido a esta situación,Comisiones Obreras ha demandado que la dirección cubra las vacantes y ponga fin a la política de contratación cero. Denuncian "un grave deterioro" en el servicio postal público.

Respecto al personal existente,el sindicato advierte de que se les está "sometiendo a una sobrecarga inaceptable" de trabajo. A su vez, detalla que dicho personal se encuentra en un escenario de "estrés y agotamiento" que repercute "negativamente" en la salud laboral y en la calidad del servicio.

Por otra parte, incide en que "la ausencia de personal, a consecuencia de bajas y jubilaciones" ha causado que algunas zonas como Las Pistas o Vilaxoán no cuenten con carteros que "asuman el trabajo de manera estable".

CCOO recuerda que Correos ofrece un servicio "esencial" para la ciudadanía e insiste en que la falta de plantilla supone un "perjuicio para la cohesión social". En este sentido, apunta a los datos de absentismo laboral registrados en 2025 que, a su juicio, evidencian las consecuencias de la "sobrecarga estructural de trabajo".

De no solucionarse el problema, avanza que efectuarán todas las "medidas de presión y denuncia oportunas" con el objetivo de "garantizar un servicio postal público digno y de calidad".