Rescatados del mar de O Grove (Pontevedra) 11 bidones de gasolina tras hundirse un 'bateeiro'

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil han confirmado en las últimas horas la toma de declaración a las tres personas que se encontraban en el interior del barco auxiliar "bateeiro" que, en las últimas horas, se hundió frente al puerto de Meloxo (O Grove) y llenó el mar de bidones de combustible.

Estos tres tripulantes fueron rescatados tras volcar la embarcación, aunque no están detenidos, tal y como pudo constatar Europa Press.

El barco estaba cargado con bidones de combustible, que cayeron al mar cuando se produjo el hundimiento. De hecho, los efectivos de emergencias lograron rescatar 11 bidones del agua.

En las últimas horas se iniciaron las primeras diligencias para aclarar lo ocurrido y la actividad que estarían realizando los tripulantes en ese barco.

Alerta a emergencias

La alerta por el incidente llegó a Emergencias sobre las 18:30 horas de la tarde de este martes, cuando un particular informó de que había visto un barco volcado junto a una batea, a donde se habían subido las personas que estaban a bordo.

Poco después, efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias confirmaron que la embarcación había escorado mientras cargaba mercancías y que acabó volcando. Los tripulantes lograron pasar a la batea sin sufrir daños personales y el bateeiro terminó por hundirse del todo.

En el operativo colaboraron Salvamento Marítimo, el Servicio de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio Municipal de Emergencias de O Grove.