La Guardia Civil busca un bidón de gasolina en el mar e investiga el hundimiento del "bateeiro" de O Grove (Pontevedra)

También se ha aclarado que el barco estaba cargado con bidones de combustible, que cayeron al mar cuando se produjo el hundimiento. Así, los efectivos de emergencias lograron rescatar 11 bidones del agua - en total 11.000 litros de combustible- y ahora se han iniciado las primeras diligencias para aclarar lo ocurrido y la actividad que estarían realizando los tripulantes en ese barco.

Con respecto a lo anterior, los efectivos actuantes en este operativo, consultados por Europa Press, creen que hay otro bidón más de gasoil que no se ha recuperado. Por ello, si la meteorología lo permite, la idea es que se movilice un helicóptero para poder peinar el litoral.

En el punto donde se produjo el naufragio, cerca del faro das Pedras, se encuentran la Salvamar Sargadelos, de Salvamento Marítimo, y la auxiliar del Mar de Galicia, de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Conselleria do Mar.

Además, en la última hora han llegado al puerto de Meloxo los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil para inspeccionar el pecio del buque hundido.

Procedente de Rianxo

El barco partió del puerto de Rianxo (A Coruña) en el mediodía de la jornada del martes y la alerta por el incidente llegó a Emergencias sobre las 18:30 horas de la tarde de este martes.

Fue un particular, quien informó de que había visto un barco volcado junto a una batea, a donde se habían subido las personas que estaban a bordo.

Poco después, efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias confirmaron que la embarcación había escorado mientras cargaba mercancías y que acabó volcando. Los tripulantes lograron pasar a la batea sin sufrir daños personales y el bateeiro terminó por hundirse del todo.

En el operativo colaboraron Salvamento Marítimo, el Servizo de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio Municipal de Emergencias de O Grove.