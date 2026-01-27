Segundo accidente en la AP-9 por el temporal en Galicia: una fuerte granizada provoca la salida de un camión en Portas

Nuevo accidente múltiple en Galicia debido a los efectos de la borrasca Joseph. Una fuerte granizada ha provocado la salida de vía de un camión y cuatro vehículos en la autopista AP-9, a su paso por el municipio de Portas (Pontevedra).

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, los hechos se han producido sobre las 15:30 horas de este martes en el punto kilométrico 114 de dicha carretera. Aunque ha habido retenciones, no se cortó la vía y se ha pedido "extremar precauciones".

El cuerpo de seguridad ha detallado más tarde que ha registrado hasta tres accidentes de tráfico en este tramo de la autopista debido a una intensa granizada. En total, se han visto implicados 11 vehículos y un total de 12 personas resultaron ilesas, tan sólo ha habido un herido leve.

Segundo accidente por causa del temporal

Se trata del segundo accidente múltiple registrado este martes por culpa de la borrasca Joseph. A primera hora de la mañana, más de una veintena de vehículos colisionaron en la AP-9 a su paso por Oroso (A Coruña).

La Guardia Civil desvió la circulación en sentido salida Ordes hacia la N-550. Desde las 11:00 horas, el tráfico fue retomando la normalidad, hasta que se reanudó por completo la circulación pasado el mediodía.

Asimismo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado a través de redes sociales de que el accidente ha provocado retenciones de tráfico de más de dos kilómetros, en dirección a Santiago de Compostela. En esta dirección se ha habilitado un desvío obligatorio por la salida en el kilómetro 41.