Sanxenxo (Pontevedra) despedirá el 2025 con fuegos artificiales en la playa

Este miércoles, día 31 de diciembre, Sanxenxo despedirá el 2025 con un espectáculo de fuegos artificiales desde el mar y la tierra. La cita será a partir de las 20:00 horas y como colofón a una jornada festiva que arrancará a media mañana con la tradicional quema de calendarios de la Asociación Cultural O Cubeiro.

Desde las 11:00 horas habrá animación musical en la Praza Pascual Veiga. Habrá campanadas con cotillón, lacasitos o uvas. La playa de Silgar, del mismo modo, será el escenario, a partir de las 17:00 horas, del chapuzón solidario, que alcanzará su quinta edición y que buscará recaudar fondos en favor de la Fundación Aladina para investigar el cáncer infantil. Tras el chapuzón se repartirá rosca y chocolate caliente entre los participantes.

El broche a la jornada se pondrá con la tirada de 10 minutos de luces de colores desde el mar. Desde el Concello aseguran que los lugares más privilegiados para disfrutar de ellas serán la Praza dos Barcos y el Paseo de Silgar. La carpa de Pazo de Nadal se cerrará a las 19:30 horas.