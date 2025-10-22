Desactivan un explosivo de la Guerra Civil que apareció en Cambados (Pontevedra) tras un incendio

Granada de mortero de la Guerra Civil localizada en Cambados, entre los escombros producidos por un incendio en una vivienda. Guardia Civil

Hecho insólito el que se ha producido en la localidad de Cambados en las últimas horas tras encontrar los bomberos un artefacto explosivo de la Guerra Civil. Era, concretamente, una granada de mortero de grandes dimensiones que apareció tras registrarse un incendio de escasa gravedad en un domicilio de la citada localidad.

Por lo anterior, efectivos TEDAX de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra tuvieron que proceder a su desactivación, tal y como recogió Europa Press.

Los expertos confirmaron que se trataba de una granada de mortero de 120 milímetros de calibre, 671 milímetros de longitud y una carga de TNT de unos 4 kilos, por lo que su manipulación suponía un gran peligro.

Así, los TEDAX procedieron a retirar el artefacto para su posterior destrucción en un lugar seguro. La Guardia Civil ha recordado que, ante el hallazgo de este tipo de artefactos, hay que llamar al 062 y nunca moverlos ni manipularlos.