Traslado al hospital un ciclista herido tras sufrir una caída en Valga (Pontevedra)

Un ciclista ha sufrido este domingo un golpe en la cabeza al caerse mientras pedaleaba en Valga (Pontevedra), por lo que ha sido trasladado en ambulancia al hospital, según informa el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE).

Un particular contactó con el 112 Galicia cuando faltaban diez minutos para el mediodía. Este explicó que un ciclista había caído en el kilómetro 88 de la N-550, en la parroquia de Xanza, y había sufrido un "fuerte" golpe en la cabeza.

De inmediato, se activó un operativo en el que colaboraron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Padrón y los voluntarios de Protección Civil de Valga.

Tras atenderlo en el punto, los servicios sanitarios se encargaron de la evacuación del herido al hospital de referencia. Hasta el lugar se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero finalmente fue trasladado en ambulancia.