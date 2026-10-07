Galicia, ¿ante un otoño que será más lluvioso de lo habitual? La respuesta de un experto

El pasado mes de septiembre fue el segundo más cálido de la historia en Galicia y el más seco desde el año 2018. Así, las temperaturas medias experimentaron una anomalía de 2,4 grados centígrados por encima respecto a los valores climatológicos de referencia.

El balance térmico estuvo determinado por un repunte en las temperaturas máximas, que se situaron 3,6 grados por encima de la media. Este comportamiento respondió al predominio de situaciones anticiclónicas que bloquearon la llegada de borrascas e impulsaron aire cálido.

El coordinador de MeteoGalicia, Juan Taboada, presentó el balance climatológico del mes de septiembre junto con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula María Uría Traba.

Taboada detalló que en las mínimas la anomalía no fue tan fuerte por una situación que dejó cielos despejados y vientos en calma. En cuanto a las lluvias, subrayó que las precipitaciones se situaron un 50% por debajo de la media histórica.

Los precedentes más próximos, en 2017 y 2018

Los precedentes más próximos desde el punto de vista de la sequía, tal y como recoge Europa Press, fueron los meses de septiembre de 2018 y de 2017, dos años en los que llovió en este período un 70% y un 67% menos de lo esperado.

Las lluvias fueron ocasionales y aisladas, concentrándose principalmente en la jornada del 8 de septiembre --de carácter persistente y buena calidad hidrológica--. Según ha detallado Taboada, esta oscilación concentrada en pocos días constituye un ejemplo de "latigazo climático" de alta frecuencia.

"Pero si vemos la serie histórica de anomalías de temperatura, hay algo importante que tenemos que enfatizar, y es que el clima es estadístico y que no todos los años son iguales. De hecho, vemos cómo este septiembre fue muy cálido, pero los dos anteriores, por ejemplo, fueron fríos. En el año 2025 y en el año 2024 tuvimos septiembres fríos. Entonces, el efecto de que estemos ahora encadenando bastantes meses con temperaturas elevadas no quiere decir que esto vaya a ser así en los siguientes años", ha explicado el meteorólogo.

¿Qué pasará en otoño?

De cara a las próximas semanas, las previsiones inmediatas apuntan al retorno de la estabilidad anticiclónica sin precipitaciones relevantes hasta mediados de mes. No obstante, los modelos internacionales coinciden en señalar la posibilidad de un otoño más lluvioso de lo normal.

"El otoño puede ser bastante lluvioso pero hay que ser muy prudentes porque al final Galicia está en ese cruce de caminos y hay que ir viendo un poco semana a semana", ha añadido Juan Taboada durante la rueda de prensa.

Finalmente, se ha referido al fenómeno de 'El Niño', un fenómeno que sucede en el océano Pacífico ecuatorial y que genera el calentamiento de las aguas en esa zona, "un fenómeno que no tiene una conexión directa con Galicia, no hay una conexión dinámica, no es como cuando hay borrascas en el Atlántico, aquí realmente lo que puede suceder en Galicia es alguna asociación estadística y vemos que los años que tienen este fenómeno suelen dejar otoños más lluviosos que la media".

Paralelamente, ha anunciado que ya se ha iniciado la nueva temporada de asignación de nombres a borrascas en coordinación con los servicios meteorológicos de España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra. Adam, Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Heloise, Igor, Julia, Kevin, Lola, Michael y Nathaniel son algunos de los nombres elegidos para la temporada de borrascas 2026/27.