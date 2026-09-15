Dos rescates marítimos de madrugada en Galicia: un barco sin máquina y otro atrapado por la niebla

Salvamento Marítimo tuvo que intervenir durante la madrugada de este martes para auxiliar a dos embarcaciones que se encontraban con dificultades en aguas gallegas, una en Vigo y otra en A Pobra do Caramiñal.

La primera actuación se produjo en la ría de Vigo. El centro de Salvamento Marítimo movilizó a la embarcación auxiliar del María de Maeztu para remolcar a un barco que se había quedado sin máquina entre el muelle deportivo de Punta Lagoa y el puerto de Guixar.

La segunda emergencia tuvo lugar en la ría de Arousa. El 112 alertó de que una embarcación con dos personas a bordo no conseguía alcanzar la costa debido a la niebla cuando se encontraba entre Escarabote, en Boiro, y A Mercé, en A Pobra do Caramiñal.

La situación se complicaba porque el barco no disponía de VHF y la batería del teléfono móvil estaba a punto de agotarse. Salvamento Marítimo movilizó entonces a la Salvamar Pollux, que localizó la embarcación y la remolcó hasta el puerto de A Pobra do Caramiñal.