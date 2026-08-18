Ya disponible: ayudas de hasta 1.500 euros para familias que cumplan estos requisitos y con plazo hasta el 15 de octubre

El plazo para solicitar las ayudas permanecerá abierto hasta el 15 de octubre Shutterstock

Ser cuidador de una persona dependiente o con discapacidad es un trabajo muy duro a nivel físico y mental, ya que exige una gran dedicación diaria.

Para dar descanso a los familiares, la Xunta ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas del programa 'Respiro Familiar'.

Ayudas de 1.500 euros para estadías temporales en residencias

Con un presupuesto total de 735.204,93 euros, el Ejecutivo regional ha abierto el plazo para que las personas cuidadoras habituales de personas dependientes o con discapacidad soliciten las ayudas del programa Respiro Familiar.

Las personas interesadas tienen hasta el próximo día 15 de octubre para pedir alguna de las tres modalidades de aportaciones que se incluyen en esta convocatoria: respiro en el hogar, respiro en un centro de día o respiro en una residencia.

La modalidad 'Respiro en el hogar' consiste en una aportación para contribuir al pago del servicio de atención a domicilio para atender necesidades puntuales, como apoyo en el cuidado e higiene personal, control del régimen alimentario y apoyo para cambios posturales.

Por otro lado, el programa 'Respiro en un centro de día' tiene como objetivo atender a la persona en un centro de día para que el cuidador o familiar pueda disponer de un descanso puntual.

Por su parte, 'Respiro en una residencia' ofrece alojamiento y manutención en habitaciones dobles, además de asistencia médica, psicológica y social.

El programa ofrece ayudas de 1.500 euros para estadías temporales en residencias o de 1.000 euros para contratar los servicios puntuales en centros de día o la atención de un cuidador en el propio domicilio.

Requisitos y fecha límite

Para que la persona cuidadora sea beneficiaria de la subvención, es necesario que concurran los siguientes requisitos:

Ser residente en Galicia

Que la persona atendida presente una discapacidad física, psíquica o mental y necesite ayuda de terceras personas para las actividades de la vida cotidiana

Que la persona atendida tenga reconocida una discapacidad en grado igual o superior al 75%

El plazo para presentar las ayudas finalizará el 15 de octubre. Se presentarán preferiblemente a través de la sede electrónica de la Xunta, si bien también se podrán cursar por registro.