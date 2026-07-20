Cuenta atrás para saber si la Ribeira Sacra es Patrimonio Mundial: se decide este fin de semana

La 48ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco comenzó este lunes en la República de Corea con el objetivo de decidir sobre 33 expedientes, entre ellos el de la Ribeira Sacra. El territorio gallego podría pasar a formar parte de la prestigiosa Lista de Patrimonio Mundial. La candidatura, presentada bajo la denominación Paisaje del Agua de la Ribeira Sacra, es la única propuesta española que será evaluada en esta edición.

La comarca situada entre las provincias de Lugo y Ourense aspira a vivir un momento histórico: convertirse en el quinto bien gallego reconocido por la Unesco, tras el casco histórico de Santiago de Compostela, los Caminos de Santiago, la Muralla Romana de Lugo y la Torre de Hércules. Algo que se dará a conocer previsiblemente el domingo 26 o el lunes 27.

Así lo ha informado este lunes el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que ha hecho durante la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta un repaso por el proceso realizado para llevar la candidatura gallega, centrada en la singularidad del paisaje y el patrimonio hidráulico de la zona, a la Unesco.

López Campos señaló que esta candidatura ya ha hecho posible que la Ribeira Sacra "sea un territorio más vivo, cuidado y reconocido", ya que la Xunta ha invertido ocho millones de euros en los últimos años en la conservación de bienes. A ello se suma el apoyo del Gobierno central, que ha ido de la mano con la Xunta de cara a postular el territorio a Patrimonio Mundial.

El director general de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, participará estos días en el Comité que se celebra hasta el próximo 29 de julio en Corea. El embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta, también tiene previsto acudir al encuentro, al que también podrían ir representantes del Ministerio de Cultura y de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

El Comité evaluará 33 expedientes que aspiran a conseguir el máximo reconocimiento patrimonial por parte de la Unesco y que no compiten entre ellos. La valoración se hará entre el viernes y el lunes, aunque la previsión de la Xunta es que el resultado de la candidatura gallega se conozca el domingo 26 o el lunes 27 de julio. La programación terminará el día 29 con la aprobación del informe final, la adopción de decisiones y la clausura oficial.

El encuentro, celebrado en la ciudad de Busán, contará con 21 embajadores de Estados miembros encargados de decidir sobre las propuestas. La de la Ribeira Sacra será analizada por los países de Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Chequia, Granada, Jamaica, Kazakistán, Kenia, Kuwait, Líbano, Mongolia, Perú, Polonia, República de Corea, Senegal, Suiza, Togo, Turquía, Ucrania, República Unida de Tanzania y Vietnam.

Una candidatura sólida y rigurosa

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, intervino antes de López Campos para señalar que la candidatura de la Ribeira Sacra llega al Comité de Patrimonio Mundial después de "un largo trabajo iniciado hace décadas" gracias al trabajo coordinado entre el Ejecutivo autonómico, el embajador de España ante la Unesco y el Ministerio de Cultura.

El informe que ha llegado al último trámite es el definitivo, tras el aplazamiento realizado en 2021 para reformular, revisar, fortalecer y mejorar el expediente elaborando contenidos específicos que ahonden en los valores de la Ribeira Sacra e impulsen su candidatura con el máximo rigor y calidad. López Campos señaló que la propuesta actual es "más madura, firme y sólida".

La Xunta defiende que este paisaje construido con el uso del agua no está presente todavía de forma suficiente en la Lista de Patrimonio Mundial, por lo que es singular. La candidatura muestra desde la espectacularidad de los cañones y vales fluviales esculpidos por el agua hasta el patrimonio hidráulico, con infraestructuras como molinos, centrales o saltos impresionantes de agua.

El informe de Icomos

La candidatura de la Ribeira Sacra llega a Busán tras haber recibido un informe desfavorable por parte del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, el pasado mes de marzo.

El documento reconoce el buen estado de conservación del territorio y destaca la calidad de sus infraestructuras turísticas, pero cuestiona que el paisaje reúna las características necesarias para ser considerado un ejemplo excepcional de asentamiento humano tradicional o de uso singular del territorio, al mismo tiempo que señala dudas sobre los criterios de integridad y autenticidad.

La Xunta y el Gobierno, sin embargo, decidieron seguir adelante con la candidatura y defenderla hasta el final, ya que consideran que cumple con los requisitos para obtener el reconocimiento. Ambas administraciones recuerdan que el informe de Icomos tiene carácter consultivo y que la última palabra corresponde exclusivamente al Comité de Patrimonio Mundial.

Preguntado por los medios a este respecto, López Campos señaló que "en los últimos años el factor de concordancia entre el Icomos y la Unesco son cada vez más diferenciales" y apuntó a que es un informe preceptivo que habla de cuestiones que "reflejan la complejidad" de la candidatura, que aglutina un amplio territorio (26 concellos).

Las administraciones han intensificado en las últimas semanas los contactos diplomáticos y las gestiones institucionales para trasladar a los países miembros los argumentos que respaldan la candidatura.

"Nunca dejamos de confiar en el valor y potencialidad de la Ribeira Sacra, pero está claro que sin la colaboración de todos ellos (actores e instituciones) sería muy complicado, prácticamente imposible, estar hoy aquí con una candidatura sólida, rigurosa y con un apoyo unánime e indiscutible sobre su valor universal y excepcional. Espero que tengamos buenas noticias de aquí a una semana", zanjó López Campos.