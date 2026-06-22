Llega a Galicia lo más duro de la ola de calor: alerta naranja y máximas de 39 ºC o más en estas zonas

Tras un fin de semana de calor intenso, Galicia se prepara para lo más duro de la primera ola de calor del verano: el mercurio se va a disparar y va a alcanzar los 40 ºC en algunas zonas del interior de la región este martes, 23 de junio.

Coincidiendo con la celebración de la noche de San Juan en numerosos municipios del territorio gallego, Galicia vivirá una jornada de calor intenso y una velada nocturna con temperaturas mínimas altas que podrían tener la consideración de "tropical".

Alerta naranja en Galicia por calor: 39 ºC o más en estas zonas

Durante el primer día oficial de verano, las temperaturas en Galicia rozaron los 39 ºC en varios puntos de Galicia. Sin embargo, la ola de calor no ha terminado y volverá a repetirse este lunes y martes, jornadas para las que se han activado distintos avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas.

La Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha decretado laalerta naranja este lunes en la zona del Miño de Ourense, donde los termómetros podrían alcanzar o superar los 39 ºC

Por su parte, la provincia de Lugo (excepto A Mariña lucense) y el sur de Ourense permanecerán en aviso amarillo por temperaturas de 36 ºC o más. En el interior de la provincia de A Coruña también se podrían superar los 34 ºC.

Pero el calor irá a más. De cara al martes, los avisos amarillos y naranjas se extenderán a otras zonas del territorio gallego. En concreto, la alerta naranja afectará al Miño y al noroeste de Ourense, así como al sur de Lugo, entre las 15:00 y las 21:00 horas.

En cuanto a los avisos amarillos, abarcarán buena parte de Galicia, con algunas excepciones en el litoral. Estas son las zonas que permanecerán bajo alerta: centro de Lugo, interior de A Coruña, interior de Pontevedra, Miño de Pontevedra, montaña de Lugo, montaña de Ourense, noroeste de A Coruña, sur de Ourense y Valdeorras.

Alertas para este lunes, a la izquierda, y para mañana martes, a la derecha MeteoGalicia (Web)

Las temperaturas mínimas también serán altas y, en algunos municipios, podrían ser superiores a los 20 ºC, considerándose "noche tropical".

¿Hasta cuándo durará la ola de calor?

"El escenario más probable para el miércoles 24, dentro de un margen de incertidumbre, es que pasen a generalizarse los descensos térmicos ligeros. Serían más acusados en la vertiente atlántica, incluso localmente notables en el oeste de Galicia", señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un comunicado.

Además, a partir del jueves 25, "es previsible que ya no se satisfagan los criterios de ola de calor". Y de cara a la jornada del viernes 26, "es probable que la tendencia descendente en las temperaturas continúe en el tercio norte".