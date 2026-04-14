Valga tendrá apeadero ferroviario: Adif inicia la licitación para conectar con la línea A Coruña-Vigo

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha sacado a licitación la redacción del proyecto para la construcción de un apeadero en la localidad pontevedresa de Valga, tratándose de una "reivindicación histórica", según ha apuntado el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su cuenta oficial de la red social 'X' (anterior 'Twitter').

Tal como recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público, el objetivo es contratar los servicios para la redacción del estudio de alternativas y proyecto de construcción y para la dirección facultativa, control de calidad y coordinación de seguridad y salud de las obras correspondientes a la construcción del nuevo apeadero de Valga.

Tal y como recoge Europa Press, el presupuesto base de licitación, sin impuestos, es de 213.785 euros y no incluye financiación con fondos europeos. El plazo para presentar candidaturas cerrará el 28 de abril.

"Vamos a llevar el tren a Valga", ha subrayado Puente, explicando que esta infraestructura conectará este municipio gallego con la línea convencional A Coruña-Vigo.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha celebrado esta licitación, indicando que la previsión es que la ejecución de las obras supondrá una inversión de hasta 2 millones de euros.

"El apeadero se situará en la línea de Vilagarcía a la bifurcación de Angueira, en el trazado en vía única que va paralelo al eje atlántico. Estará en el entorno del área industrial que hay en esa zona, prestando un servicio muy útil para todos los trabajadores y para los vecinos de Valga", ha subrayado Losada, reconociendo que la localización exacta todavía está por decidir a partir de la licitación conocida este martes.