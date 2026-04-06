Hasta 25.000 euros por proyecto: así puedes participar en el nuevo programa de la Xunta

La Xunta de Galicia ha abierto una nueva convocatoria del programa O Teu Xacobeo, una iniciativa dotada con 3 millones de euros para impulsar proyectos vinculados al Camino de Santiago durante los años 2026 y 2027.

Tal y como recordó la delegada territorial en Vigo, Ana Ortiz, el plazo de solicitud para las iniciativas que se desarrollen en 2026 permanecerá abierto hasta el próximo 27 de abril. El programa tiene carácter plurianual y busca implicar a la sociedad gallega en la preparación del Xacobeo 2027.

La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de Galicia, se enmarca en la estrategia de Turismo de Galicia y en el Plan Director de los Caminos de Santiago 2022-2027. Su objetivo es fomentar la participación de empresas, entidades y ciudadanía en el diseño de la programación del próximo Año Santo, promoviendo iniciativas que refuercen los valores jacobeos y contribuyan a la dinamización del territorio.

El programa financiará proyectos de ámbito artístico, patrimonial, deportivo y social que impulsen el desarrollo rural, la inclusión y la accesibilidad, además de poner en valor recursos turísticos como la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía. Asimismo, se priorizarán propuestas que incorporen criterios de calidad, igualdad y sostenibilidad ambiental.

En el plano económico, la convocatoria se divide en dos líneas. La primera, dotada con 2 millones de euros, está dirigida a personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas. La segunda, con un presupuesto de 1 millón de euros, se centra en entidades sin ánimo de lucro. Las ayudas podrán cubrir hasta el 60% del presupuesto subvencionable en el caso de entidades privadas y hasta el 80% en el de entidades sin ánimo de lucro, con un máximo de 25.000 euros por proyecto.

En cuanto a los plazos de ejecución, las iniciativas previstas para 2026 deberán desarrollarse entre el 1 de julio y el 30 de noviembre, mientras que las correspondientes a 2027 podrán ejecutarse entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de ese año.

El programa O Teu Xacobeo da continuidad a la edición 2021-2022, que permitió apoyar más de 500 proyectos y movilizar cerca de 15 millones de euros, consolidándose como una herramienta clave para la dinamización cultural, social y económica en torno al Camino de Santiago.