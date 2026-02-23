AVE Vigo-Oporto: la Xunta calcula que el AVE a Portugal se demorará hasta 2038

La Xunta continúa apuntando al Ministerio de Transportes como responsable del retraso de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y Oporto. El gobierno gallego ha insistido este jueves en que se demorará hasta 2038 por los "retrasos" en los tramos de la Salida Sur de Vigo y entre O Porriño y la frontera lusa.

Precisamente, el Consello del Gobierno gallego de este lunes ha evaluado los plazos pendientes en la ejecución de esta infraestructura, insistiendo nuevamente en que los trámites pendientes hacen "incompatible" su construcción para 2030 o 2032, fechas anunciadas por el Ejecutivo central.

Según informa Europa Press, en el informe evaluado por la Xunta esta mañana se recoge que solo en lo que se refiere a la Salida Sur de Vigo, la publicación del estudio informativo se amplió dos años sobre el plazo contractual inicial.

"Se trata de un atraso evidente en el estudio informativo, que demoraría aún más los otros trámites pendientes hasta que la Salida Sur esté terminada", subraya la Xunta, alejando de 2034 a 2037 sus cálculos para la inauguración de ese tramo.

Sin embargo, el Gobierno autonómico también se refirió a la línea que va desde O Porriño a la frontera portuguesa, estimando que hasta 2038 no estará finalizada, recordando que es necesaria una negociación entre España y Portugal para la construcción y financiación de un nuevo puente internacional.

Portugal llegará a partir de 2032

Esta evaluación autonómica es pública tras conocerse que la inauguración de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa se retrasa hasta 2032. Este trayecto es prioritario para las autoridades lusas, lo que ha llevado a afirmar al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que la conexión con Galicia "no va a estar acabada en el año 2032 porque no empezaron aún".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se expresó en términos parecidos al regidor olívico, en su caso respondiendo a un tweet del presidente autonómico Alfonso Rueda. "El Gobierno portugués acaba de anunciar que aplaza la conexión Oporto-Lisboa a 2032. Y si esa se va a 2032, no sabemos para cuándo la conexión (...) con Vigo" afirmó Puente.

Ni escucha, ni ve. O no quiere escuchar, ni quiere ver. Por eso no se ha enterado de que el Gobierno Portugués acaba de anunciar que aplaza la conexión Oporto-Lisboa a 2032. Y si esa se va a 2032, no sabemos para cuándo la conexión de Oporto con la frontera hacia Vigo. Como vengo… https://t.co/Rm1h5gZ9sf pic.twitter.com/QrC4kOQN9R — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 18, 2026

Según ha reiterado Caballero en múltiples ocasiones, el Estado está estudiando cómo trazar la Salida Sur desde Vigo a su paso por O Porriño, donde tiene que buscar alternativa para el paso a nivel que divide la localidad pontevedresa. Por eso, el alcalde considera "prioritario" mejorar la conexión con Madrid y reducir el tiempo de viaje a dos horas y media.

"Vamos a llegar al río y Portugal ni por asomo va a estar allí", ha recalcado Caballero, que considera que sería una "estupidez" no coordinarse y esperar "15 o 20 años" a que el país vecino alcance la orilla del Miño. Así, el alcalde defiende que la prioridad debe ser reducir los tiempos con la capital de España.