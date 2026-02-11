La Xunta defiende su gestión tras los incendios del verano pasado en Galicia

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha reivindicado el trabajo de su departamento durante la ola de incendios del verano del año pasado y ha descartado que los ceses posteriores estuvieran relacionados con eso, achacándolos a "razones personales". "Es lógico que en estructuras grandes, como es la Xunta, se produzcan rotaciones, sobre todo en cargos tan intensos", ha defendido.

La responsable autonómica ha comparecido este miércoles ante el Parlamento de Galicia para responder a una pregunta formulada por el grupo nacionalista sobre los ceses.

El diputado del BNG, Secundino Fernández, ha arrancado su intervención lamentando el "grado de indiferencia e ineptitud" de los dirigentes del PP ante lo ocurrido en verano, "una desidia de proporciones nunca vistas en el país".

En esta línea, y tal y como recoge Europa Press, ha afeado que en su comparecencia tras los incendios, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no hiciese "la más mínima autocrítica" y defendiese que la acción de la Xunta había sido "impecable", mientras atribuía los fuegos "a un cúmulo de circunstancias en las que no tenía nada que ver la errada y desastrosa política de la Xunta en relación con el rural". "Entonces, ¿a qué vienen los ceses?", ha inquirido el nacionalista.

La conselleira ha destacado que, desde el primer momento, la Xunta puso en marcha "todos los mecanismos disponibles" para apoyar a los afectados y ha recordado que antes de que acabase el año, ya se había pagado el 80% de las ayudas aprobadas, "que superan ampliamente los 17 millones de euros".

Ha subrayado también que, en paralelo, se abordaron las consecuencias medioambientales "con medidas de máxima efectividad" como la implementación de barreras vegetales.

En cuanto a los ceses, ha explicado que se trataba de personas que llevaban "mucho tiempo en el cargo" o que estaban en puestos "especialmente exigentes" y que, "por razones personales, consideraron oportuno iniciar un nuevo ciclo".

"Estos cambios no suponen ninguna enmienda a su trabajo, todo lo contrario. Les agradecemos la labor desarrollada. Es lógico que en estructuras grandes, como es la Xunta, se produzcan rotaciones, sobre todo en cargos tan intensos (...). Si alguien esperaba que setos ceses fueran un castigo político, quedará decepcionado", ha zanjado la conselleira.