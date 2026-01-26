Ofrecido por:
Suspendido el servicio de tren entre Ourense y Santiago, y entre la ciudad de As Burgas y Vigo
Los efectos de la borrasca Joseph afectan en estos momentos a la conexión ferroviaria gallega. Se han habilitado servicios alternativos por carretera
La borrasca Joseph afecta en estos momentos a la circulación ferroviaria en Galicia, que se ha visto interrumpida entre varias ciudades de la comunidad por las consecuencias del mal tiempo.
Según fuentes de Renfe recogidas por Europa Press, se encuentra suspendido el servicio entre Ourense y Santiago (en la red convencional, aunque sí funcionan los Avant en la línea Ourense-Santiago-A Coruña), y entre la ciudad de As Burgas y la estación de Vigo-Guixar.
Por contra, Renfe ha aclarado que sí están operativos con normalidad los trenes de media distancia del Eje Atlántico que llegan y salen de Vigo-Urzáiz y que hacen la ruta Urzáiz-Santiago-A Coruña.
Por carretera
Debido a esta situación, los servicios de media distancia con llegada o salida desde Vigo-Guixar se prestarán por carretera, con la estación de Urzáiz como punto de llegada-salida.
Por otro lado, los servicios por la línea del Miño (Ourense-Guixar y Guixar-Ponferrada en el tramo hasta Ourense) se suspenden y se dará el servicio con transporte alternativo por carretera. Igualmente, se hará por carretera el servicio entre Ourense-Lalín-Santiago por la línea convencional.
En lo que tiene que ver con el Cercanías Ferrol-Ortigueira y la media distancia Cudillero-Ferrol, están suspendidos sin servicio alternativo.
Finalmente, informa Renfe, el servicio transversal Galicia-Barcelona circulará desviado por Santiago con salida desde Vigo-Urzáiz, en lugar de la estación de Guixar; y la ruta Vigo-Oporto se hará por carretera desde Guixar hasta Viana do Castelo.