Suspendido el servicio de tren entre Ourense y Santiago, y entre la ciudad de As Burgas y Vigo

Según fuentes de Renfe recogidas por Europa Press, se encuentra suspendido el servicio entre Ourense y Santiago (en la red convencional, aunque sí funcionan los Avant en la línea Ourense-Santiago-A Coruña), y entre la ciudad de As Burgas y la estación de Vigo-Guixar.

Por contra, Renfe ha aclarado que sí están operativos con normalidad los trenes de media distancia del Eje Atlántico que llegan y salen de Vigo-Urzáiz y que hacen la ruta Urzáiz-Santiago-A Coruña.

Por carretera

Debido a esta situación, los servicios de media distancia con llegada o salida desde Vigo-Guixar se prestarán por carretera, con la estación de Urzáiz como punto de llegada-salida.

Por otro lado, los servicios por la línea del Miño (Ourense-Guixar y Guixar-Ponferrada en el tramo hasta Ourense) se suspenden y se dará el servicio con transporte alternativo por carretera. Igualmente, se hará por carretera el servicio entre Ourense-Lalín-Santiago por la línea convencional.

En lo que tiene que ver con el Cercanías Ferrol-Ortigueira y la media distancia Cudillero-Ferrol, están suspendidos sin servicio alternativo.

Finalmente, informa Renfe, el servicio transversal Galicia-Barcelona circulará desviado por Santiago con salida desde Vigo-Urzáiz, en lugar de la estación de Guixar; y la ruta Vigo-Oporto se hará por carretera desde Guixar hasta Viana do Castelo.