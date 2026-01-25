La Xunta activa alerta roja por lluvias en Pontevedra y naranja en zonas de Ourense

La Xunta de Galicia ha activado para este lunes, 26 de enero, la alerta roja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y la alerta naranja en el noroeste, sur y zona del Miño de Ourense, además de mantener la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y los bienes, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior informó de la situación, a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, a los ayuntamientos de las provincias afectadas, diputaciones, servicios provinciales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos, entre otros organismos.

Durante la activación de la alerta roja se recomienda poner en marcha el Plan de Emergencia Municipal o el Plan de Acción Municipal ante inundaciones, en caso de estar disponibles.

Según los organismos predictores, la alerta roja se activa por una precipitación acumulada que puede alcanzar los 150 milímetros en 12 horas en el interior de Pontevedra, mientras que en Ourense se prevén hasta 80 milímetros en el mismo periodo, lo que justifica la alerta naranja.

Ante las fuertes lluvias, se aconseja circular con precaución, informarse del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas ni estacionar en las riberas de los ríos.

Debido a la alerta roja, la Comisión Escolar de Alertas decidió suspender las clases y el transporte escolar durante toda la jornada del lunes en los centros educativos y escuelas infantiles del interior de Pontevedra.

Asimismo, por la alerta naranja en Ourense, quedan suspendidas las actividades al aire libre en los centros educativos de las zonas noroeste, Miño y sur de la provincia.

En el ámbito deportivo, la Secretaría Xeral para o Deporte anunció la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade que se realice en el exterior en las zonas afectadas de Ourense. Además, continúa la suspensión de la actividad deportiva en el mar en todo el litoral gallego debido al temporal costero. Se recuerda la importancia de mantenerse alejado de diques, rompientes y paseos marítimos, así como de extremar las precauciones en cualquier actividad marítima y revisar cabos y amarres de las embarcaciones.