Detenidos el capitán y el primer oficial del barco que colisionó contra un buque de capital gallego en Mauritania

El capitán y el primer oficial del 'Right Whale', el buque factoría que colisionó contra el pesquero de capital gallego-mauritano 'Tafra 3' el pasado viernes, han sido detenidos en las últimas horas, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

Preguntado por el incidente, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha lamentado que este tipo de "abordajes" se produzcan de forma reiterada en esa zona, solicitando "normas de seguridad" para el tráfico marítimo. "No hay pescado que valga más que las vidas humanas", ha reivindicado.

En ese caladero se concentran "muchos barcos", según ha dicho, que se encuentran en situación "desigual", ya que el buque gallego tenía 35 metros de eslora frente a los 105 del barco que lo abordó.

De la tripulación, tres marineros, dos de ellos gallegos, fueron rescatados, mientras que otros cinco siguen desaparecidos.

El suceso se produjo el pasado viernes a las 20:40 horas española frente a la costa de Nouadhibou, en el norte de Mauritania, donde actualmente faenan otras embarcaciones de capital gallego, así como español.

"Están bien"

Touza ha apuntado a la necesidad de seguir buscando a los cinco desaparecidos, que todavía se desconoce su paradero, mientras que los tres rescatados "están bien", uno de ellos se está recuperando de una "pequeña herida" que sufrió, aunque a las horas del incidente ya todos pudieron hablar con sus familias.

Tal como ha explicado, dos son gallegos y uno de Huelva. Los tres se espera que puedan regresar a España "esta semana", por lo que se están tratando de agilizar los trámites, insistiendo en que es "difícil" viajar desde Mauritania a la Península ya que no es sencillo encontrar vuelos.