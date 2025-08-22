Incendios Galicia: Chandrexa de Queixa (Ourense) pide al Gobierno la declaración de "zona catastrófica"

Vista de los incendios del Macizo Central, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press

La catástrofe de los incendios de Ourense ha quemado pueblos, destrozado negocios y calcinado miles de hectáreas. En consecuencia, "a la vista de los trágicos sucesos derivados del incendio forestal" ha llevado al Concello de Chandrexa de Queixa ha solicitar al Gobierno de España la declaración de "zona catastrófica".

El Gobierno local lo ha comunicado a través de una nota, en la que explican que el pleno municipal ha aprobado por unanimidad este viernes 22 de agosto solicitar al Estado la declaración de "zona catastrófica" o "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil".

El incendio que afecta a Chandrexa de Queixa ha calcinado más de 16.000 hectáreas. Comenzó el pasado 8 de agosto en la aldea de Requeixo, pero pronto se extendió a Forcadas, Zamorela, Parafita, Casteligo, Chao, Paradaseca, Vilar, Espasa, Senra, y Taboazas.

"Fue escalando hasta convertirse en una auténtica emergencia sin precedentes en Galicia", han afirmado desde la corporación municipal, que han recordado que el incendio sigue activo y clasificado en Situación 2 por su peligro.

Consideran que esta es la catástrofe medioambiental "más grave" que ha sufrido el municipio y las consecuencias en el sector primario, clave en este concello, "son aún incalculables". Las llamas provocaron el fallecimiento de varios animales y les falta abastecimiento para el ganado.

Las ayudas al rural son hoy más necesarias que nunca Concello de Chandrexa de Queixa

Ante estas condiciones, creen que es necesario conseguir la declaración de zona catastrófica, "para poder obtener ayudas de la Comunidad Autónoma y del Estado, con la intención de paliar, en la medida de lo posible, los daños sufridos por la población".

"Las ayudas en el rural son hoy más necesarias que nunca para contribuir a aliviar esta situación catastrófica y dramática para nuestro pueblo", han recalcado desde el Ayuntamiento, que han afirmado necesitar "todos los mecanismos" de las administraciones para que Chandrexa de Queixa "se recupere de esta desgracia de inmensas proporciones".

Otras solicitudes

En primer lugar, el Concello de Chandrexa trasladará el acuerdo municipal a la Xunta de Galicia, que será la encargada de remitir la solicitud al Gobierno de España.

La corporación municipal también ha solicitado a la Administración autonómica que se consideren admisibles las superficies quemadas para las distintas ayudas de la PAC, así como que se permita el pastoreo mediante autorización en las zonas ardidas.

Por último, el pleno municipal ha acordado solicitar a la Confederación Hidrográfica que les permita la recogida de agua para poder abastecer a los animales de las explotaciones afectadas por los incendios, "exenta de las tasas pertinentes debido a la excepcionalidad de la situación".