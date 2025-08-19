Una vecina de A Rúa destrozada tras los incendios en Ourense: "Estamos solos, no hay medios"

Galicia vive una auténtica pesadilla. El fuego no da tregua y ya ha arrasado más de 70.000 hectáreas, según el primer parte difundido este martes 19 de agosto por la Consellería do Medio Rural.

En Ourense, los vecinos afrontan momentos de verdadero terror, con varios incendios activos en la provincia. Municipios como A Rúa luchan contra las llamas tras el fuego originado la pasada semana en Larouco.

"Arde todo alrededor"

"Esto es de película. La peor película de terror que te puedas imaginar". Así describe Alba, una vecina de A Rúa, la situación que vive el municipio desde hace ya casi una semana. "Arde todo alrededor. A pesar de las temperaturas altísimas, no veíamos el sol, solo escuchamos sirenas".

Un relato desgarrador de una vecina que continúa ayudando en todo lo posible en medio de la devastación. "Estamos solos", lamenta Alba. "No culpo a las brigadas que están sin descanso, ni tampoco a los bomberos que tienen los pies en carne viva, pero no tenemos medios".

Abatida por la situación, Alba se muestra asolada: la casa de un amigo estaba a apenas 100 metros del fuego. "Pero no escuchamos ni un helicóptero; por allí no había nadie, solo nosotros, los amigos que nos íbamos acercando", relata a este medio.

Incendio en A Rúa Cedida

"Estamos física y psicológicamente agotados. La gente intenta ayudar más de lo que puede. Ahora las cosas en A Rúa están más calmadas, pero los vecinos se están desplazando a otros pueblos. Están sobrepasados", lamenta.

Y añade: "Cuando todo esto acabe, no sé qué va a ser de ellos. Hay gente que lleva días sin dormir, apagando fuegos, ayudando... Es de locos".

En su reflexión final, Alba subraya la importancia de conservar los montes en buen estado y advierte la sensación de abandono que perciben en el rural. "El rural existe, pero estamos abandonados".

El fuego de Larouco supera a Chandrexa

El incendio que permanece activo en Larouco, que cruzó el Sil por varios puntos hasta pasar a la provincia de Lugo, ha batido un trágico récord convirtiéndose en el mayor incendio forestal de la historia de Galicia, con 20.000 hectáreas arrasadas.

Las medidas de protección a la ciudadanía siguen vigentes en las zonas afectadas por los incendios forestales y permanece activada la situación 2 de alerta.

Con estos datos provisionales, esta crisis incendiaria se ha convertido ya en la segunda ola de incendios más letal en la comunidad gallega, solo por detrás de los incendios que arrasaron más de 95.000 hectáreas en el año 2006, recuerda Europa Press.

En el último parte informativo de la Consellería do Medio Rural, se informa de que permanecen activos nueve incendios forestales en la provincia de Ourense, mientras que otros dos están estabilizados y otro más, el de Verín-Mourazos, se ha dado por extinguido.