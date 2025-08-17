Vecinos contemplan el efecto de los incendios en Ourense.

Vecinos contemplan el efecto de los incendios en Ourense. Rosa Veiga - Europa Press.

Galicia

Confinados los usuarios del hogar residencia del Vilardevós (Ourense)

La Xunta suspende la actividad del centro de día debido a la cercanía de los incendios forestales

Un total de 28 usuarios del hogar residencia del municipio ourensano de Vilardevós están confinados a causa de los incendios y la Xunta decidió suspender hasta nuevo aviso la actividad del centro de día.

El incendio de Chandrexa (Ourense).

Así lo indicaron fuentes de Política Social que detallaron que los usuarios del centro se encuentran en buen estado.

Además, ante el avance de los incendios y la complicación de circulación por carreteras, la Xunta decidió suspender, hasta nuevo aviso, la actividad del centro de día de este municipio.

Este mediodía regresaron los 25 grandes dependientes evacuados el pasado miércoles de la residencia de Chandrexa de Queixa. El resto de usuarios permanecieron en el complejo.