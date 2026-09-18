Un helicóptero colabora en las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Quiroga, Lugo, Galicia (España)

Un helicóptero colabora en las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Quiroga, Lugo, Galicia (España) Carlos Castro - Europa Press

Deza-Tabeirós

Más de 20 hectáreas calcinadas en un incendio en Silleda (Pontevedra)

Continúa estabilizado desde la noche del jueves el incendio forestal en Quiroga (Lugo)

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A pocos días del fin del verano, el fuego sigue calcinando diversas localidades de Galicia. La Consellería do Medio Rural ha informado este viernes de un incendio forestal activo en Silleda (Pontevedra), en la parroquia de Oleiros, con una superficie quemada de 20 hectáreas.

Incendio en Baltar (Ourense), en una imagen tomada por la BRIF de Laza en su desplazamiento hacia el incendio, a 8 de agosto de 2026

En un comunicado, Medio Rural indica que el fuego se inició a las 22:49 horas del pasado jueves. En las tareas de extinción participan de forma acumulada: 11 motobombas, ocho brigadas, siete agentes y dos palas.

Mientras, como informa Europa Press, continúa estabilizado desde la noche del jueves el incendio forestal en Quiroga (Lugo), que arrasa unas 420 hectáreas tras iniciarse el 15 de septiembre.