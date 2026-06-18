Pesar en el bádminton gallego por la muerte de la joven Noelia Gestoso, de 26 años

Pesar en el deporte gallego tras el fallecimiento de Noelia Gestoso Uzal, joven de 26 años de edad y exjugadora del Club Bádminton A Estrada y del Club Bádminton Ravachol Pontevedra. Será enterrada este viernes a las 17:00 horas en la iglesia de Santiago de Tabeirós.

El Club Bádminton A Estrada y la Federación Gallega de Bádminton comunicaron públicamente la muerte de la joven estradense. "Fueron muchos años formando parte de esta familia, compartiendo miles de momentos y siempre con tu alegre y linda sonrisa, alegrándonos cada día", escriben desde el equipo de su localidad natal.

"Pues con esa bonita sonrisa es como te recordaremos siempre.. Vuela alto compañera y brilla como solo tú sabes hacerlo!!", concluyen en una publicación en Instagram, que se ha llenado de mensajes de apoyo, fuerza y cariño para la familia.

"Encollesenos o corazón con esta triste noticia. O noso máis sentido pésame para toda a familia, amizades e achegados polo falecemento de Noelia Gestoso", comunicaron desde la Federación Galega, que destaca la "extraordinaria persoa" que era la también exjugadora del Club Bádminton Ravachol Pontevedra.

La capilla ardiente está situada en el Tanatorio San Pelayo de A Estrada (Pontevedra) desde este jueves a las 17:00 horas. El funeral tendrá lugar a las 17:00 horas en la iglesia de Santiago de Tabeirós.