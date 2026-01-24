La Diputación refuerza el deporte en Lalín (Pontevedra) con cerca de 20.000 euros para material deportivo

La Diputación de Pontevedra ha aprobado una ayuda cercana a los 20.000 euros para el Concello de Lalín destinada a la adquisición de material deportivo para varias instalaciones municipales, dentro del III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, dotado con 8 millones de euros y orientado a apoyar la modernización y mejora de espacios deportivos en los municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia.

Los recursos permitirán renovar y mejorar el equipamiento del estadio de fútbol Manuel Anxo Cortizo, del Lalín Arena y del pabellón municipal de deportes, instalaciones de uso intensivo que acogen entrenamientos, clases de educación física y competiciones en distintas disciplinas.

La actualización incluirá la instalación de porterías de fútbol-7, canastas abatibles, redes reforzadas para lanzamientos, sistemas motorizados para recoger los rollos de pavimento protector y elementos de anclaje para las canastas, garantizando un uso seguro y funcional.

Esta ayuda se suma a las actuaciones previstas a lo largo del año, en las que Lalín recibirá más de 202.500 euros del plan provincial para un total de nueve proyectos.

Entre ellos destacan la adquisición de material para el estadio San Lorenzo Vilatuxe, la instalación de pavimento vinílico en el pabellón municipal, la reposición del muro de cierre del campo de fútbol, la instalación de una cubierta en la zona de juegos, la rotulación de varias áreas del pabellón, así como la compra de material adicional para el estadio Manuel Anxo Cortizo y un garaje para salto con pértiga.

Al finalizar la tercera convocatoria, el Concello de Lalín habrá recibido más de medio millón de euros de la Diputación, consolidando el compromiso de la institución provincial con la modernización y mejora de las instalaciones deportivas municipales y con el fomento del deporte en toda la comunidad.