Seis vehículos accidentados en Silleda (Pontevedra) tras el paso de un jabalí por la carretera

Seis vehículos se han visto implicados en un accidente en el término de Silleda, en la provincia de Pontevedra, debido a la entrada de un jabalí en la propia AP-53. Los coches sufrieron daños, aunque no hubo personas heridas. Por contra, el animal murió debido a los impactos.

Según informó el 112 y recogió Europa Press, fue una de las conductoras la que contactó con el servicio de emergencias poco después de sufrir el accidente en el kilómetro 24, a la altura de Cervaña.

El 112 trasladó que, en el transcurso de la llamada, hasta tres coches chocaron con el animal muerto, presentando daños. Además de la Guardia Civil, se desplazó al punto el servicio de mantenimiento de la carretera.