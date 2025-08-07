Un camión volcado en Lalín (Pontevedra) obliga a cortar la N-640

Un camión ha volcado esta tarde de jueves en el municipio pontevedrés de Lalín, lo que ha obligado a cortar por completo la carretera N-640, a su paso por la parroquia de A Veiga, en el kilómetro 160 aproximadamente.

Fue un particular quien alertó al 112 Galicia a las 16:10 horas, en la que indicaba que un camión cisterna que transportaba leche acababa de volcar, por lo que obstaculizaba por completo la circulación en la vía.

Según ha podido saber Europa Press, el 112 Galicia movilizó a los Bomberos de Silleda, al GES de Lalín, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil.

Una vez en el punto, los servicios de emergencia confirmaron que la vía permanecía totalmente cortada, por lo que se habilitó un desvío alternativo para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico.

Inicialmente, el conductor del vehículo no presentaba lesiones, pero, con el paso del tiempo, comenzó a quejarse de dolor, por lo que también fue activado el 061 para su atención.