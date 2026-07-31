El novillero Julio Norte corta una oreja en Huelva con fuego en la mirada

El novillero salmantino Julio Norte ha cortado una oreja en la novillada de las fiestas Colombinas de Huelva con fuego en la mirada.

Ese fuego con el que fue triunfador de San Isidro y casi abre la Puerta del Príncipe y que puede llegar a ser torero, no solo pasar de escalafón. El pasaporte lo tendrá el próximo 13 de agosto en Dax cuando tome la alternativa, pero no será sólo un trámite.

Puede funcionar porque este jueves su toreo caló en los tendidos onubenses porque asustó al miedo bebiendo en unas aguas mezcladas de 'El Juli' y Roca Rey, casi ná, por su fondo y por las formas.

El viaje a Huelva tuvo peaje. También recibió lo suyo, una contusión de segundo grado en el muslo derecho, que le han tenido que drenar y por la que tendrá que guardar reposo durante 14 días, justo para la alternativa.

El salmantino fue el único que logró tocar pelo en una tarde marcada por el escaso juego de una novillada de José Luis Cochicho, con muy poco dentro y que no propiciaron el triunfo tampoco de Carlos Tirado y Guillermo Luna.

Ya en su primero, el salmantino captó la atención de todos con unos faroles con las rodillas en tierra, hilvanando una larga cambiada y un quite que quiso hacer tan ajustado que se echó al novillo encima y dio un aviso a navegantes de su poder y entrega absoluta.

El novillero Julio Norte sufre una voltereta en Huelva. Salvador López Medina

De rodillas, tiró de valor y de técnica para exprimir como un limón a un soso animal que nunca rompió. De hecho, todo lo puso él, desde la bragueta hasta los derechazos enganchándolo desde el hocico hasta detrás de la cadera con un toreo efectista y tremendista que tanto gusta en Huelva.

Y así hasta que terminó la faena con un tremendo arrimón, unas manoletinas con los pitones rozándole la taleguilla y una segunda voltereta tras entrar a matar. Todo lo emborronó con el descabello y aún así el público entusiasta le pidió una oreja e incluso pitó, sin razón, al presidente.

En el quinto, también sin fondo ni transmisión, acabó asustándolo en tablas tras someterlo con formas de un torero cuajado y que todo parece indicar no va a sufrir el parón que suele ocurrir cuando se pasa de escalafón. Esta vez sí cayó la oreja, pero por su tarde en conjunto.

Carlos Tirado torea con el capote en Huelva. Salvador López Medina

El novillero de Ayamonte Carlos Tirado dejó sus buenas formas ante sus paisanos con un toreo templado y medido, sobre todo al natural, que tuvo poco eco ante la falta de fuerza y de transmisión del animal. El cuarto mostró su escasez ya de salida y con la muleta, correctamente, decidió abreviar.

Guillermo Luna brindó su primera faena a David de Miranda, que hará doblete en la feria. Ambos son de Trigueros y primos carnales.

Guillermo Luna brinda su faena en Huelva a David de Miranda. Salvador López Medina

Tiene buenas formas, buen concepto y quiso componer siempre bien, pero ninguno de los dos trasteos tomaron vuelo por la falta de celo de su lote en una tarde que se llevó Julio Norte por eso, porque tiene fuego en la mirada.