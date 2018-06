Frank de la Jungla se harta de los animalistas: "Sois un movimiento de odio"

Frank de la Jungla se ha hartado de los animalistas y los veganos. El popular amante de los animales ha publicado un vídeo en su canal de Youtube alertando sobre la forma de actuar de este movimiento que pide, entre otras cosas, la prohibición de las corridas de toros. "Me han tocado las narices", comienza su monólogo.

El presentador de documentales fue el pasado jueves a la plaza de toros de las Ventas para asistir a una de las últimas corridas de la Feria de San Isidro. Frank Cuesta estuvo todo el día en los alrededores de la plaza de toros grabando un nuevo programa de televisión con el que pretende acercarse "al mundo del toro", para "aprender de los aficionados, saber por qué les gusta, entender cómo viven y qué bueno hay en la tauromaquia para la ecología y el medio ambiente".

Unos operadores de cámara le acompañaron durante el reto ganadero de Santa Coloma, en el que se lidiaban toros de Pallarés y Rehuelga. Los aficionados le pidieron fotos y lo inmortalizaron en los tendidos de la principal plaza de toros del mundo. Esas imágenes en las redes sociales han provocado los insultos de los animalistas. "El animalismo y el veganismo es un movimiento del odio, difaman de una forma delictiva. Podría denunciar a varias de las personas que se han dirigido hacia mí en Internet".

"Me vais a ver a menudo en las plazas de toros"

"Esto es intolerable porque la gente amenaza e insulta a mi familia. Me vais a ver más a menudo en una plaza de toros", ha advertido a todos los que le han insultado tras perfiles falsos y con la excusa del animalismo, igual que les ocurre a los miles de aficionados a los toros que debaten en las redes sobre su afición.

"Primero", les ha dicho, "no sois los animalistas o veganos que deberíais ser. No valéis la mierda que cagáis. Estáis haciéndole un nombre asqueroso al animalismo y al veganismo. Se han convertido en un movimiento de odio, de intransigencia, de no tolerar. Me parece bien tener sus ideas pero no puedes meterte en las redes de alguien a insultar porque has visto una foto o increpar".

A Frank le han dicho que es "un drogadicto" por ir a una plaza de toros. "La increpación vino hacia mí". Según cuenta, el movimiento del animalismo, "una palabra prostituida para siempre", es un movimiento "de amor por la vida, ecologista". Y ha señalado directamente a los nuevos veganos, "niños que han dejado de comer en Burguer King y ahora insultan".

"Los aficionados a los toros respetan más"

Y ha comparado a los aficionados con los animalistas. "Es triste que incluso yendo a todos los sitios y diciendo que soy antitaurino y en contra de los espectáculos de animales me reciban con más respeto y educación que cualquier vegano".

Finaliza avisando que le van a "ver en más plazas de toros, me vais a ver con más gente del toro. Llevo luchando mucho por lo que creo, sacrificando tiempo por el bienestar de los animales. Hay mucha gente que trabaja para esto, no como vosotros que estáis tocando los cojones en las redes sociales. No me vais a callar".