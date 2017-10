Gonzalo Caballero 'saca del armario' a los futbolistas por una buena causa

Gonzalo Caballero está anunciado solo en Torrejón de Ardoz para matar seis toros de diferentes ganaderías a beneficio de la Fundación Aladina, que ayuda a niños con cáncer. En siete meses esta enfermedad consumió a su padre. “Fue una época muy dura. En ese tiempo vi cosas terribles, me fijé en los niños, que iban de la mano de sus madres a la quimioterapia. El cáncer es una enfermedad que por desgracia casi todos conocemos”.

El joven matador lo vio claro. “Torrejón es una plaza donde siempre he triunfado. Tiene ambiente y voy a dejarme el alma. Pinta bien porque se están vendiendo las entradas”. Todo lo que se recaude será donado. “La Fundación Aladina no ha puesto ningún problema. Es la mejor que hay, la que más ayuda y están entusiasmados con el proyecto. Estamos logrando algo grande”.

El mano a mano entre Aladina y Gonzalo Caballero hace pie en el lema Juntos somos invencibles. El dinero no tiene un objetivo concreto. “Ellos ayudan a niños enfermos. Lo utilizarán para lo que mejor consideren”.

Ha conseguido, además, que en su propuesta se involucren varios futbolistas. “Cuando me decidí a hacerlo molesté a todas mis amistades para conseguirlo”. En el vídeo de promoción aparecen Marcos Alonso, Gabi, Griezmann, Muniaín, Fernando Hierro, Nacho, Carvajal, Morata, Jurado o Illarramendi. También el preparador físico del Atlético y los presentadores Juanma Castaño y Manolo Lama, junto a otros deportistas de élite -Feliciano López-, periodistas o humoristas. “Esto no se trata de un tema de toros. Se trata de ayudar a unos niños que están pasando la crueldad más grande de su vida. Muchos personajes importantes se han volcado en esta causa. Estoy agradecido”.

¿No has tenido ningún problema? “Al contrario. En el entorno en el que me muevo consideran a los toreros algo especial. Los toreros somos los personajes más importantes de la sociedad”, ataja el matador, que estuvo acompañado de Froilán durante el acto de presentación.

Su temporada sufrió un parón tras la cornada de Pamplona. “Tocó el nervio ciático y el hueso. Hubiera toreado más si no me pasa. Pero de todas formas una temporada en la que me he llevado hasta cinco premios de San Isidro es una temporada positiva”.

No quiere hablar del futuro. “Ahora sólo pienso en el día 7, que es lo que importa. Será fantástico jugarme la vida para dar un poco más de vida a los niños que lo necesitan. Quiero conseguir algo grande para ellos y que la gente disfrute”.