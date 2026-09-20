Al menos un muerto, 18 heridos y 50 reubicados tras el incendio de una residencia de Pamplona

Residencia Padre Menni, situada en el Paseo de los Enamorados de Pamplona, donde fue declarado un incendio en una habitación la noche de este sábado. EFE.

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Las claves Generado con IA Una mujer de 56 años ha fallecido y 18 personas han sido hospitalizadas por un incendio en la residencia Padre Menni de Pamplona. El incendio obligó a reubicar a unos 50 pacientes, ya que no era posible que pasaran la noche en el centro afectado. Entre los heridos hay seis trabajadores; un hombre de 62 años está en la UCI y dos personas están en reanimación estables. Policía Nacional y Municipal, bomberos y un amplio dispositivo sanitario participaron en el operativo, y las causas del incendio aún no se conocen.

Una mujer de 56 años ha fallecido y dieciocho personas han sido trasladadas al hospital a consecuencia de un incendio declarado a las 20:55 horas de este viernes en una habitación de la residencia Padre Menni, situada en el Paseo de los Enamorados de Pamplona, que ha obligado a reubicar a medio centenar de pacientes.



Uno de los heridos, un varón de 62 años, se encuentra en la UCI y otras dos personas se encuentran en reanimación estables, según informan fuentes del departamento de Salud, que apuntan que el resto de personas atendidas presentan intoxicaciones por humo de carácter leve.



Seis de las personas que han requerido asistencia médica son trabajadores del centro en el que se ha declarado el fuego. Como medida preventiva y ante la imposibilidad de que los residentes pasen la noche en la residencia, han tenido que ser reubicados alrededor de 50 pacientes.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias y la Policía Municipal de Pamplona ha colaborado en el operativo.



Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, así como un amplio dispositivo sanitario compuesto por dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), seis ambulancias de soporte vital básico (SVB) y un equipo médico.



Además de los medios movilizados, se ha montado en el lugar una carpa logística de Bidean (sociedad pública de transporte sanitario de Navarra). Las causas del incendio no han sido todavía aclaradas.



La clínica psiquiátrica Padre Menni, de las Hermanas Hospitalarias, es un centro de referencia en Navarra en la atención a pacientes con enfermedades mentales.