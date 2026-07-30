La Fiscalía archiva la agresión viral a una menor en Moguer: las implicadas son inimputables

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Las claves

Las claves Generado con IA La Fiscalía de Menores ha archivado el expediente de la agresión a una menor en Moguer porque las implicadas son inimputables al tener menos de 14 años. El caso se elevará a Servicios Sociales para realizar un seguimiento de las menores y se investiga si hay otro menor implicado mayor de 14 años. La Guardia Civil recuerda que difundir imágenes de menores sin autorización es delito y puede acarrear sanciones por vulnerar la Ley de Protección de Datos. El Ayuntamiento de Moguer ha abierto un expediente, activado equipos de intervención y el Consejo Audiovisual de Andalucía ha denunciado la difusión del vídeo a TikTok.

La Fiscalía de Menores ha archivado el expediente de la agresión a una menor en Moguer (Huelva) no por falta de pruebas, ya que se hicieron un vídeo y se hizo viral en redes sociales.

El Ministerio Fiscal ha dado carpetazo al caso, ya que las supuestas implicadas son inimputables al tener menos de 14 años.

No obstante, elevará a Servicios Sociales de las entidades locales para realizar un seguimiento de las menores.

Según ha confirmado a Europa Press el gabinete de Comunicación de la Fiscalía Superior de Andalucía, la Fiscalía no cerrará la investigación, ya que falta por esclarecer la posible participación de otro menor y confirmar si es mayor de 14 años.

En el vídeo en el que las menores fueron plenamente identificadas, se observa cómo varias niñas humillan y agreden a otra menor en la localidad moguereña.

La Guardia Civil recuerda que la difusión de imágenes o datos personales de menores de edad sin la debida autorización está prohibida. Esta conducta puede constituir un delito contra la intimidad y, además, dar lugar a sanciones administrativas por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Expediente del Ayuntamiento

Por otro lado, el Ayuntamiento de Moguer ha abierto un expediente relacionado con la investigación de los hechos y se están siguiendo las pautas marcadas por la Guardia Civil, para velar por el correcto desarrollo de las actuaciones.

Además, desde el primer momento, se activaron los equipos municipales de intervención psicológica y social que ya están acompañando y atendiendo las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de todo este proceso.

A su vez, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha decidido poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Criminalidad Informática al considerar que las imágenes "podrían afectar gravemente a los derechos de las personas implicadas y requerir la intervención de las autoridades competentes".

Este ente ha trasladado una denuncia a TikTok para que proceda a la retirada del vídeo, al considerar que su permanencia en la plataforma continúa amplificando el daño causado a la víctima y favorece la difusión de un contenido de extrema violencia.