Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre de 59 años flotando en la ría de Bilbao a la altura de la plaza de Pío Baroja

Las claves nuevo Generado con IA El cuerpo sin vida de un hombre de 59 años fue encontrado flotando en la ría de Bilbao, cerca de la plaza de Pío Baroja. Servicios de emergencia y bomberos recuperaron el cadáver tras recibir un aviso sobre las 10:30 horas de la mañana. Las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento y esperan el informe forense para determinar la causa de la muerte. La identidad del fallecido aún no ha sido revelada y la zona permanece acordonada mientras se recaban testimonios y se analizan cámaras de seguridad.

Efectivos de los servicios de emergencia han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba flotando en la ría de Bilbao, a la altura del paseo de Uribitarte de la capital vizcaína.



Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad este sábado, un aviso de un particular alertó sobre las 10:30 horas de la presencia de un cuerpo flotando en el agua al paso de la ría por Bilbao, en un lugar cercano al Ayuntamiento de la ciudad.



Al lugar se han trasladado efectivos de los servicios de emergencia y de los bomberos, que han procedido a recuperar el cuerpo sin vida del hombre.

Las mismas fuentes han indicado que se espera al informe de la autopsia para poder determinar las circunstancias del fallecimiento.

Por ahora, las autoridades no han logrado concretar las causas del fallecimiento. Fuentes cercanas a la investigación han indicado que será el informe forense el que determine si la muerte fue accidental, intencionada o consecuencia de otro tipo de circunstancia.

En esta fase inicial, los investigadores están recabando testimonios y analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del entorno con el objetivo de reconstruir lo ocurrido en las horas previas.

Desde el ámbito institucional se ha hecho un llamamiento a la cautela y se ha pedido evitar especulaciones hasta que se disponga de datos oficiales.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional han acordonado la zona para garantizar el correcto desarrollo de las labores de investigación y el levantamiento del cuerpo.

De momento, no se ha hecho pública la identidad del fallecido, ya que los agentes continúan con las gestiones necesarias para localizar y comunicar lo sucedido a sus familiares.

Está previsto que en los próximos días se conozcan los resultados de la autopsia, que serán clave para esclarecer las causas de la muerte y avanzar en la investigación de este trágico suceso.