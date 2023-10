El misterioso mensaje de WhatsApp de la joven Paula Ofelia antes de desaparecer en Asturias

Desde el pasado jueves por la mañana no hay noticias de Paula Ofelia Montes. La joven, de 18 años, tenía una cita médica por la mañana en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, pero no acudió y desde entonces tampoco hay noticias de ella.

Su familia acudió ese mismo jueves por la noche a la comisaría de Infiesto, el municipio asturiano en el que residían, y denunció la desaparición. Las autoridades, como el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, iniciaron entonces una campaña para intentar encontrar a la chica, promovida por la asociación SOS Desaparecidos.

La pista fundamental es un mensaje que Paula envió al móvil de su madre justo antes de desaparecer. En él asegura que tenía la intención de dar un giro a su carrera e iniciar una nueva etapa lejos de su casa. La joven estaba estudiando para auxiliar de enfermería.

"Hola mamá, gracias por todo -comienza el mensaje-. Por criarme y cuidarme tanto y haber sido una buena madre para mí. Pero quiero ser ya independiente y arreglarme por mí sola a partir de ahora. Quiero luchar por lo que me gusta de verdad, que es la estética, esto de auxiliar no me llamó nunca la atención para nada y estos días que me he puesto a estudiar me he agobiado mucho, porque no es lo que me gusta de verdad".

La chica insiste en que su deseo es "dejar auxiliar y hacer estética el año que viene". "Os quiero mucho a papá y a ti y bueno ya soy mayor de edad para decidir por mí misma y lo que quiero hacer en un futuro", se lee en ese mensaje.

La familia sospecha

Los padres sospechan que ese mensaje no lo haya escrito la joven o que haya sido forzada a hacerlo, ya que no reconocen en él la personalidad de su hija. Además, Paula desconectó su teléfono desde que salió de él ese mensaje.

"Me voy a quedar aquí en Oviedo con unas amigas que comparten piso y estuve hablando con ellas y lo pensé", continúa el texto.

"También quiero muchísimo a papá porque ha sido un buen padre, no os dije nada ni hablé con vosotros porque esto no lo ibais a entender. Entiendo que los padres se preocupen porque sus hijos estén en un sitio donde se gane dinero, pero lo importante de todo es que te apasione lo que haces. Cuidaros mucho. Y sobre todo no os preocupéis porque yo voy a estar bien", zanja el mensaje recibido en el móvil de su madre.

