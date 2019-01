Viola a su amiga aprovechando que estaba inconsciente: condenado a seis años de prisión

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha confirmado la pena de seis años de cárcel para un hombre que violó a una amiga en agosto de 2016 cuando se encontraba inconsciente tras haber consumido alcohol en una romería de A Estrada (Pontevedra).

El tribunal, al igual que la Audiencia Provincial de Pontevedra, considera probado que el sospechoso y otras dos personas acompañaron a la víctima a su casa cuando se sintió indispuesta "hasta el punto de perder el conocimiento".

Poco tiempo después, el acusado, que sabía que la mujer estaba sola y que la puerta no había quedado cerrada con llave, volvió al domicilio "con el propósito de satisfacer sus instintos libidinosos". Una vez allí, la ayudó a quitarse la ropa, la metió en la cama, se acostó con ella y la violó.

La mujer, según la sentencia, se encontraba en un estado de "inconsciencia", por lo que no pudo oponer resistencia. La víctima recobró el conocimiento cuando el acusado la estaba violando.

Los magistrados destacan en la resolución la "plena credibilidad" de las declaraciones de la mujer. "No nos hallamos ante un testimonio de cargo vago o impreciso", señalan, al tiempo que lo califican de "persistente, detallado, razonable, lógico y sincero". De hecho, subrayan que es "sincero hasta el punto de llegar a reconocer que el acusado no la golpeó en momento alguno y que no la sujetaba".

En un fallo con fecha del 25 de enero, el TSXG rechaza el recurso de apelación presentado por el condenado contra al sentencia de la Audiencia Provincial. Además, fija una indemnización de 75.000 euros para la víctima.