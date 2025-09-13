¿Qué santo se celebra hoy, sábado 13 de septiembre? La lista completa del santoral

Amado es un nombre de varón cuyo origen es latino y que significa el 'amado por Dios'. En España, hay 1.616 hombres que celebran hoy su santo gracias a San Amado de Sens.

El segundo Amado de este día llegó a ser obispo de Sion (Sitten), en lo que ocupa ahora el territorio de Suiza, en el año 660. Apenas conocemos nada sobre él hasta unos dieciséis años después, cuando el rey Thierry III de Austrasia lo desterró al monasterio de Péronne, por razones desconocidas. Lugar en el que san Ultan, hermano del fundador san Fursey, era el abad.

En el 686 falleció san Ultan y San Amado quedó al cuidado de san Mauronto en la abadía que acababa de fundar en Breuil de Flandes. Durante el trayecto que había hasta su nueva prisión, san Amado pidió permiso para poder cambiarse de ropa en la cercana iglesia de Cambrai.

Le señalaron un cuartizo completamente desprovisto de muebles y, al quitarse la capa, como no tenía donde colgarla, la dejó en suspenso sobre el rayo de luz del sol que entraba por el ventanuco. Pero no fue a causa de aquel incidente imaginario y pueril, que san Mauronto se arrodilló ante san Amado, sino por las virtudes del obispo y lo injusto de su posición.

En el monasterio de Breuil incitó a los monjes al fervor y a la humildad con sus palabras. El obispo custodiado vivía en una celda aparte, cerca de la iglesia, y se dedicaba a la meditación y la contemplación. Así vivió durante años con aquellos monjes, hasta que los dejó para convertirse en su mediador ante Cristo en su gloria, alrededor del año 690.

En los martirologios (incluido el antiguo Martirologio Romano) hubo confusión entre Senonensis (la actual Sens, en Francia) y Sedunensis (la actual Sitten, en Suiza), por lo que hacia el siglo X se registró equivocadamente en las dos sedes. Sin embargo, su asignación en la de Sion en Valais es segura.

