¿Qué santo se celebra hoy, martes 9 de septiembre? La lista completa del santoral

Pedro, nombre de varón cuyo origen se remonta al latín y que significa 'piedra'. Actualmente, en España, 203.192 hombres celebran su santo gracias a San Pedro Claver.

Este santo era hijo de los labradores Pedro Claver y Minguella y Ana Corberó, y tristemente se quedó huérfano de madre cuando tan solo contaba con trece años de edad.

Debido a su vocación por la religión, dos años después recibió la tonsura eclesiástica de manos del obispo de Vic en la parroquia de Verdú, su localidad de origen. Se trasladó a Barcelona para comenzar los estudios de gramática en el Estudio General de la Universidad.

Entre el año 1600 o 1601, una vez terminó la retórica, pasó al Colegio Jesuita de Belén para cursar filosofía. Allí tomó la decisión de ingresar en la Compañía de Jesús, y un año después, el 7 de agosto, entró en el noviciado de Tarragona.

Tras hacer los votos, fue enviado a Gerona para ampliar sus estudios de humanidades y después, el 11 de noviembre de 1605, ingresó en el colegio de Montesión en Palma de Mallorca para cursar filosofía.

Allí se hizo amigo del portero Alonso Rodríguez, un anciano hermano lego que le inculcó la inquietud misional que había caracterizado a la Compañía de Jesús desde su fundación por San Ignacio de Loyola, con el temprano exponente de San Francisco Javier.

En 1608 se trasladó a Barcelona para estudiar teología. No pudo terminar los estudios, pues recibió una carta del Provincial, fechada el 23 de enero de 1610, por la que se le concedía el permiso para trasladarse a América, como era su deseo.

El 6 de septiembre de 1654 cayó gravemente enfermo y un día después se le dio la extremaunción. Tras su muerte, fechada en la noche del 7 al 8 de septiembre de 1654, numerosos fieles fueron a visitarle.

Tuvo unas solemnes honras fúnebres y fue enterrado en la iglesia de la Compañía, la capilla del Santo Cristo. El proceso de su beatificación empezó en 1658.

En 1747 fue declarado Venerable por Benedicto XIV; fue beatificado en 1851 por Pío IX, y canonizado por León XIII en 1888. Su fiesta se celebra el 9 de septiembre.

Este y otros santos son celebrados durante el 9 de septiembre:

San Ciarano el joven

San Gorgonio de Roma

San Jacinto de Sabina

Beata María de la Cabeza

Beato Pedro Bonhomme

Beato Jacobo Desiderio Laval

Beato Francisco Gárate Aranguren

Beata María Eutimia

Beato Jorge Douglas