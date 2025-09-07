¿Qué santo se celebra hoy, domingo 7 de septiembre? La lista completa del santoral

Regina es un nombre femenino de origen latino, cuyo significado es 'reina'. Hoy, en España, 6.856 mujeres celebran su santo gracias a Santa Regina de Alesia.

Hija de un ciudadano pagano de Alise, en Borgoña, la santa -cuya madre falleció al dar la luz- fue entregada a una nodriza que era cristiana y que la educó en la fe. Su belleza atrajo las miradas del prefecto Olybrius, quien, al saber que era de noble linaje, quiso casarse con ella, pero ella se negó a aceptarlo y no quiso atender los discursos de su padre, quien trataba de convencerla para que se casara con un hombre tan rico.

Ante su obstinación, su padre decidió encerrarla en un calabozo y, como pasaba el tiempo sin que Regina cediese, Olybrius desahogó su cólera haciendo azotar a la joven y sometiéndola a otros tormentos.

Una de aquellas noches, recibió en su calabozo el consuelo de una visión de la cruz al tiempo que una voz le decía que su liberación esta próxima. Al otro día, Olybrius ordenó que fuera torturada de nuevo y que fuera decapitada después. En el momento de la ejecución, apareció una paloma blanquísima que causó la conversión de muchos de los presentes.

Este y otros santos son celebrados durante el 7 de septiembre:

San Alpino de Chalons

San Clodoaldo

San Esteban de Chatillon

San Evorcio

San Gauzlino de Toul

San Grato de Aosta

San Hilduardo de Flandes

San Juan de Lodi

San Sozonte de Cilicia

Santos Memorio de Breuil y compañeros

Santa Carísima de Albi