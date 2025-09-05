¿Qué santo se celebra hoy, jueves 5 de septiembre? La lista completa del santoral

Teresa es un nombre femenino de origen griego, que quiere decir 'la que siega o cosecha'. Actualmente, en España, 102.338 mujeres celebran su santo gracias a Santa Teresa de Calcuta.

Agnes Gonxha Bojaxhiu, nombre original, nació el 26 de agosto de 1910 en Uskub, entonces parte del Imperio otomano y actualmente Skopie, República de Macedonia del Norte. Sin embargo, solía considerar como su fecha de nacimiento el 27 de agosto, ya que ese fue el día en que la bautizaron.

Fue la menor de los hijos de un matrimonio acomodado de Shkodër, integrado por Nikollë Bojaxhiu (1878-1919) y Dranafile Bernai (1889-1972). Su familia pertenecía a la población albanesa proveniente de Kosovo asentada en Shkodër; su padre era originario de Prizren y su madre de una villa cercana a Đakovica.

Su padre, involucrado en la política de Albania, falleció en 1919 de forma repentina y misteriosa cuando Agnes contaba con apenas ocho años luego de ser trasladado al hospital, por causas desconocidas, aunque se comenta que fue a causa de un envenenamiento. Tras la muerte de este, su madre la educó en el seno de la religión católica.

Tras su muerte el 19 de octubre de 2003 y ante la presencia de unas 300 000 personas en la plaza de San Pedro, fue proclamada beata por el papa Juan Pablo II. Al acto asistieron medio millar de las Misioneras de la Caridad, 150 cardenales y 400 obispos. El papa también declaró formalmente el 5 de septiembre como la festividad de la Madre Teresa.

Este y otros santos son celebrados durante el 5 de septiembre:

San Alperto de Tortona

San Marcelo de Chalons-sur-Saone

San Quinto de Capua

Santa Rosalía de Palermo