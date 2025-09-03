¿Qué santo se celebra hoy, miércoles 3 de septiembre? La lista completa del santoral

Marino, nombre masculino de origen latino que significa 'el que viene del mar'. Actualmente hay 3.198 hombres en España que celebran su santo gracias a San Marino Diácono.

Marino nació en Rab, en la península de Dalmacia. Llegó a finales del siglo III a la península itálica, junto a Leo. Ambos tenían como objetivo la reconstrucción de los muros de Rimini y huir de la persecución contra los cristianos iniciada por el emperador Diocleciano.

Estuvo durante más de una década en Rimini, donde profesó la palabra de Dios y acercó la fe cristiana a sus cercanos, hasta que una mujer dijo ser su esposa y le denunció a las autoridades romanas por no lograr seducirlo. Por ello, acto seguido abandonó su refugio para escapar. Una vez la mujer desistió tras un segundo intento, Marino subió al monte Titano y construyó una pequeña celda y una iglesia dedicada a San Pedro Apóstol.

Aunque regresó alguna vez a su lugar de origen, Marino vivió siempre en la misma celda, dedicado a la oración y al trabajo, hasta que murió. La tradición nombra este día como el 3 de septiembre de 366, alrededor de los noventa años de edad.

Antes de ahandonar la vida terrenal, nuevamente según la tradición, Marino llamó a los habitantes y les citó las siguientes palabras: "Relinquo vos liberes ab troque nomine" (Os dejo libres de otros hombres). Esto fue lo que provocó la independencia de San Marino, pues resulta que se lo dijo al emperador y al papa.

Este y otros santos son celebrados durante el 3 de septiembre:

San Mansueto de Toul

San Aigulfo y compañeros

San Crodogango de Sées

Santa Febe de Corinto

San Macanisio de Irlanda

San Aristeo obispo

San Marino de Titano

San Rimagilo de Stavelot

San Sandalio de Córdoba

Beata Brígida de Jesús Morello

Beato Guala de Astino

San Auxano de Milán

Santa Basilisa de Nicomedia

San Vitaliano de Caudium