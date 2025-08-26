¿Qué santo se celebra hoy, martes 26 de agosto? La lista completa del santoral

Teresa es un nombre femenino. Algunas teorías afirman que podría ser latino, mientras que otras apuntan a su origen griego; con significado 'la milagrosa'. Hoy, en España, 103.338 mujeres celebran su santo gracias a Santa Teresa de Jesús Jornet.

Su hermana Josefa fue Hija de la Caridad en el hospital de La Habana; su hermana María se incorporó con ella a la nueva orden religiosa; su hermano Juan, casado, dio tres hijas a la misma congregación; su tía Rosa, hermana de su madre, muerta en honor a la santidad y su tío abuelo el Beato Francisco Palau, fue fraile carmelita exclaustrado, apóstol, orador, escritor y penitente. Nació en una familia religiosa.

Estudió en Lérida para maestra e ingresó en el monasterio de las clarisas de Briviesca, en Burgos, mientras que su hermana Josefa ingresa en Lérida en las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Entonces se hace carmelita terciaria, dedicándose a la enseñanza, por la situación política de la segunda mitad del siglo XIX que no permite la emisión de votos.

Posteriormente, junto a un grupo de sacerdotes en Barbastro, se dedicó a la atención de ancianos abandonados, desde donde viajó a Valencia a la casa madre de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Antes de fallecer en Liria el 26 de agosto de 1897, dejó dicho y escrito que no quería canonizaciones dentro de la orden si con el paso del tiempo hubiera Hermanitas canonizables, indicó que no deseaba que se gastara dinero y recursos en proponer la subida a los altares de nadie.

Por ello su proceso de beatificación se alargó tanto en el tiempo que, luego, resultó tan rápido debido a la sensibilidad del pueblo y a las manifestaciones sobrenaturales frecuentes. Fue beatificada el 27 de abril de 1958 por Pio XII y canonizada por Paulo VI el 27 de enero de 1974.

Este y otros santos son celebrados durante el 26 de agosto:

